Прием заявок на программу ФРИИ по акселерации для IT-стартапов продлится до 16 августа

МОСКВА, 29 июля./ТАСС/. Прием заявок на программу Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) по акселерации для IT-стартапов продлится до 16 августа, говорится в сообщении Минцифры.

"Программа акселерации для IT-компаний разработана Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Акселератор "Спринт" - это интенсивная программа для развития бизнеса. В течение 10 недель эксперты помогут доработать продукты, найти правильные клиентские сегменты, выстроить продажи и маркетинг. Прием заявок продлится до 16 августа. Старт программы запланирован на 28 сентября", - отмечается в сообщении.

В программе могут принять участие проекты, находящиеся на разных этапах жизненного цикла: от стартапов до зрелых компаний. Обязательное условия - разрабатываемые решения должны относиться к области новых коммуникационных интернет-технологий. Среди них рекомендательные, игровые, видео- и аудиосервисы, мессенджеры и другие продукты.

"Финалистами первого конкурсного отбора стали 49 IT-проектов из 20 регионов России. Мы хотим, чтобы как можно большее число компаний приняло участие в конкурсе и прошло программу акселерации. Призываю активно подавать заявки", - отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.