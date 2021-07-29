Чайка считает, что льготы для бизнеса должны подкрепляться развитием инфраструктуры в СКФО

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Введение налоговых льгот для инвесторов необходимо подкреплять повышением стабильности работы коммунальной инфраструктуры в регионах Северного Кавказа. Это позволит раскрыть экономический потенциал округа, сообщил в четверг полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

"Мы прекрасно понимаем, что в условиях высокого износа сетей и нестабильного функционирования коммунальных предприятий трудно заинтересовать потенциальных инвесторов даже при наличии преференциальных режимов хозяйственной деятельности", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию округа, которое в четверг проходит в Пятигорске.

Разработка комплексных программ модернизации коммунальной инфраструктуры станет одним из вопросов обсуждения на совещании. Полпред отметил, что экономически устойчивая работа коммунального комплекса является необходимым условием для привлечения частных инвестиций.