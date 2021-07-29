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Размер пенсий в реальном выражении снизился в июне до 15,8 тыс. рублей

В реальном выражении размер пенсий снизился на 0,8%
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Средний размер назначенных пенсий составил в июне 2021 года 15 822 рубля, увеличившись на 5,6% к июню 2020 года. В реальном выражении размер пенсий снизился на 0,8%, говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в среду.

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"В июне 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 822 рубля и по сравнению с июнем 2020 года увеличился на 5,6%", - говорится в материалах Росстата.

При этом за январь - июнь текущего года средний размер назначенных пенсий составил 15 784 рубля, что больше показателей за аналогичный период 2020 года на 5,6%. Реальный размер пенсий снизился за I полугодие на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

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