ТПП России планирует открыть представительство в Сингапуре

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России планирует открыть свое представительство в Сингапуре. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко на полях XII международного экономического саммита "Россия - исламский мир: KazanSummit 2021".

"Буквально до конца этого года будет открыто представительств в Индонезии, у нас планы открыть свое представительство в Сингапуре, в следующем году есть намерение восстановить свои позиции в Японии. Развиваться в географическом плане мы точно будем", - сказал Падалко.

Он добавил, что у ТПП России в настоящий момент 34 представительства. "Со всеми странами, с которыми у Российской Федерации достаточно сильный товарооборот, где нам есть, что купить и что продать, где есть инвестиционная составляющая, мы работаем очень плотно", - отметил собеседник.

XII международный экономический саммит "Россия - исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 61 страны и 38 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.