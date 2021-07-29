Кировская область рассчитывает привлечь 9 млрд рублей на развитие инфраструктуры

КИРОВ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают привлечь более 9 млрд рублей на развитие инженерной, городской, транспортной и социальной инфраструктуры за счет утвержденных на федеральном уровне новых механизмов, в том числе льготных бюджетных кредитов. Об этом в четверг рассказала в ходе заседания регионального правительства министр экономического развития и поддержки предпринимательства области Наталья Кряжева.

"В целом на развитие инфраструктуры в регионе с учетом всех механизмов за последующие три года может быть использовано более 9 млрд рублей", - сказала она.

Как отметил председатель правительства региона Александр Чурин, за счет этих средств власти рассчитывают реализовать проекты по развитию инженерной, городской, транспортной и социальной инфраструктуры. "Появляется шанс создать объекты инфраструктуры на сумму более 9 млрд рублей. Для примера, годовой объем финансирования всех региональных проектов - 11 млрд рублей. У нас есть реальная возможность развития инженерной, городской и транспортной и социальной инфраструктуры", - отметил Чурин.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.