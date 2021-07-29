Генпрокуратура обжалует решение о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура обжалует решение международного арбитража о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры. При этом там подчеркнули, что арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований к Российской Федерации, а мнения арбитров относительно подсудности иска разделились.

"23 июля 2021 года завершился очередной арбитражный процесс в рамках так называемой второй волны исков против Российской Федерации, инициированных бывшими акционерами ОАО "НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами, - отметили в российской прокуратуре. - Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с РФ $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки".

"В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура РФ в обязательном порядке обжалует данное решение", - заявили в российском надзорном ведомстве, к которому перешли полномочия представлять интересы РФ в международных судах.

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе всего разбирательства российская сторона последовательно оспаривала как компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании Договора к Энергетической хартии, так и правомерность самих исковых требований. Аргументированная позиция РФ позволила отвести подавляющую часть заявленных "ЮКОС Кэпитал" требований.

"При этом арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения, вынесенным в пользу истца. Двое из трех арбитров подготовили три особых мнения по делу. Внутри состава арбитража отсутствовало согласие как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и относительно явно неправомерного взыскания с России компенсации в пользу компании "ЮКОС Кэпитал", несмотря на фиктивный характер внутрикорпоративных займов, являющихся частью более обширной нелегальной схемы акционеров ОАО "НК "ЮКОС" по уклонению от уплаты налогов и последующему выводу средств из России и их отмыванию", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, профессор Брижит Стерн признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований "ЮКОС Кэпитал" к Российской Федерации по двум основаниям: противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки и отсутствие реальных инвестиций в российскую экономику со стороны "ЮКОС Кэпитал". Она также возражала против присуждения "ЮКОС Кэпитал" вообще какой-либо суммы компенсации, поскольку это приведет к его неосновательному обогащению за счет РФ.