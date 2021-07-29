ВЭБ разрабатывает проекты социального воздействия в шести регионах РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. ВЭБ вместе с шестью регионами России разрабатывает проекты социального воздействия, которые позволят привлекать частные деньги в решение социальных задач жителей субъектов. Еще в трех регионах эти проекты уже запущены, сообщила заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Светлана Ячевская во время презентации отчета об устойчивом развитии госкорпорации в четверг.

Проекты социального воздействия, оператором которых является ВЭБ, - одно из направлений устойчивого развития госкорпорации.

"В Российской Федерации реализуется пять таких проектов, это сфера здравоохранения, сфера образования, сфера социальной защиты и социального обслуживания населения. Также у нас порядка шести регионов находятся в высокой стадии проработки и запуска новых проектов, и в восьми регионах мы создали уже рабочие группы. Это тоже уже первая стадия начала такого рода проектов", - сказала Ячевская.

Согласно информации из ее презентации, в Свердловской области и на Ставрополье разрабатывают проекты в сфере здравоохранения, в Костромской области готовят проект по подготовке молодых кадров, на Камчатке занимаются темой образования и занятости бывших заключенных, в Татарстане - проектом развития спорта, а в Хабаровском крае разрабатывается проект помощи людям с инвалидностью.

Пять проектов в трех регионах - Якутии, Приморье и Челябинской области - уже реализуются, отмечается в презентации Ячевской.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.