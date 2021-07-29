Цена на бензин Аи-92 на бирже вновь выросла

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Биржевой территориальный индекс автомобильного бензина марки "Регуляр-92" по итогам торгов вновь вырос после четырех подряд дней падения. При этом индекс бензина марки "Премиум-95" продолжил снижаться, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 за день выросла на 0,9% - до 57,34 тыс. руб. за тонну. В то же время стоимость бензина Аи-95 уменьшилась на 0,1%, до 58,56 тыс. руб. за тонну, снижение цены на этот вид бензина отмечается пятый торговый день подряд.

Биржевые индексы этих видов топлива начали снижаться 23 июля после недели роста и нескольких ценовых рекордов.

Цена сжиженных углеводородных газов уменьшилась за день на 1,4%, до 42,72 тыс. руб. за тонну, после того как 28 июля установила очередное рекордное значение и превысила 43 тыс. руб. за тонну. Стоимость топочного мазута увеличилась на 1%, до 23,9 тыс. руб. за тонну, дизельного топлива - на 0,1%, до 51,28 тыс. руб. за тонну.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго отследит ситуацию с биржевыми ценами на топливо на неделе до 30 июля, чтобы принять решение о том, вводить ли временный запрет на экспорт топлива. По его словам, срок запрета на экспорт может составить минимум три месяца.