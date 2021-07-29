Путин одобрил план создать особую экономическую зону в Белгородской области

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Белгородской области особую экономическую зону.

Во время встречи в четверг в режиме видеоконференции с главой государства временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о планах до 2030 года удвоить валовый региональный продукт. По его мнению, сделать это можно, реализовав серьезные инвестиционные проекты. Врио руководителя региона сообщил, что такие намерения есть у крупных компаний, но организовать работу возможно при создании особой экономической зоны.

"Что касается свободной экономической зоны - надо это посчитать", - ответил Путин. "Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это", - заверил президент.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области планируется создание особой экономической зоны с привлечением более 250 млрд рублей инвестиций. Особая экономическая зона поможет обеспечить работой более 1 300 белгородцев.

Как отметил Гладков, потенциальными резидентами ОЭЗ могут стать "Металлинвест" и Новолипецкий металлургический комбинат с проектами на общую сумму инвестиций 400 млрд рублей. При наличии ОЭЗ компании планируют ускорить реализацию проектов по увеличению добычи руды, производству горячебрикетированного железа и вложить 250 млрд руб. инвестиций до 2027 года.