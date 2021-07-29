В "Яндекс Go" появится возможность заказать товары из "Яндекс.Маркета"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Яндекс" встроит в единое приложение для решения повседневных задач в городе "Яндекс Go" возможность заказать товары из "Яндекс.Маркета", сообщили в пресс-службе компании.

Так, на главном экране "Яндекс Go" появится иконка быстрого доступа к "Яндекс.Маркету Express".

"Товары с "Яндекс.Маркет Express" доставляют в течение 1-2 часов с ближайшего склада продавца. При этом доставку всех экспресс заказов выполняет "Яндекс.Доставка". Для удобства пользователей, трекинг всех экспресс заказов с "Маркета" можно отследить в приложении "Яндекс Go". Программа лояльности "Яндекс Плюс" также будет поддерживаться функционалом", - отметили в пресс-службе.

На первом этапе экспресс-доставка товаров с "Маркета" в "Яндекс Go" будет доступна пользователям Москвы, следом станет доступна в Санкт-Петербурге, а позже и в других городах.