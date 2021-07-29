Спутниковая навигация может обойтись перевозчикам в 20 тыс. рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Обязательная установка аппаратуры спутниковой навигации (АСН) после 1 сентября 2021 года может обойтись перевозчикам пассажиров и опасных грузов приблизительно в 20 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора. Это в три-четыре раза дороже, чем сейчас, пока перевозчики могут установить несертифицированную версию АСН и sim-карту от ГЛОНАСС.

"С 1 сентября можно будет устанавливать только сертифицированную АСН, ее стоимость приблизительно 20 тыс. рублей", - сказали в Ространснадзоре.

Согласно постановлению правительства, перевозчики указанных категорий должны до 1 сентября оснастить транспортные средства АСН для передачи данных о геолокации и скорости в Ространснадзор.

В ведомстве уточнили, что до осени этого года можно установить аналоговую версию АСН стоимостью от 3500 до 5500 рублей. При этом аппаратура должна обеспечивать передачу данных в систему экстренного реагирования при авариях "ЭРА-Глонасс".

По оценке Ространснадзора, все перевозчики успеют до сентября оснастить транспортные средства аппаратурой.

В январе газета "Ведомости" сообщала, что АСН оснащено более 60% автобусов и около 20% грузовиков. На сегодняшний день уже более 70% автобусов и около 30% грузовиков оснащены аппаратурой. В пресс-службе ведомства отметили, что точных данных пока нет и цифры приблизительные.

Sim-карта сети связи ГАИС "ЭРА-Глонасс" выдается бесплатно, абонентская плата фиксированная - 66 рублей в месяц.

Если в транспортных средствах перевозчиков указанных категорий уже установлены АСН, новую аппаратуру устанавливать не нужно. Необходимо лишь с 1 сентября 2021 года обеспечить ее работу в соответствии с требованиями, указанными в постановлении правительства №2216.

Об АСН

Аппаратура спутниковой навигации обеспечивает определение по сигналам не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, одной из которых является глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, передачу информации о местоположении транспортного средства, его путевом угле и скорости движения, времени и дате фиксации данных с интервалом передачи не более 30 секунд через систему "ЭРА-Глонасс" в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.