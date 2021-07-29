Росрыболовство отозвало претензию к "дочке" "Норникеля" на 3,6 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Енисейское территориальное управление Росрыболовства отозвало претензию к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК), "дочке" "Норникеля", о возмещении ущерба водным биоресурсам после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 в мае 2020 года в Норильске, следует из письма НТЭК, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Ранее управление направило НТЭК претензию о возмещении ущерба 3,6 млрд рублей водным биоресурсам и среде их обитания, причиненного из-за разлива нефтепродуктов.

"Об отзыве претензии Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 23.03.2021 года <...> АО "НТЭК" сообщает следующее. Расчет указанного в претензии размера вреда <...> не соответствует требованиям действующего законодательства, том числе методике исчисления ущерба, причиненного водным биоресурсам, утвержденной приказом Росрыболовства, <...> в связи с чем отзыв данной претензии является обоснованным", - сообщается в письме за подписью гендиректора НТЭК Сергея Липина.

Также в письме НТЭК подтвердил ранее заявленное намерение возместить вред путем строительства трех рыборазводных заводов.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.