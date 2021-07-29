Минэкономразвития РФ планирует запустить проекты по легализации бизнеса в СКФО

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ совместно с Федеральной налоговой службой планирует запустить несколько пилотных проектов по работе с предпринимателями Северного Кавказа, направленных на легализацию бизнеса. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников на совещании в Пятигорске по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с участием вице-премьера Александра Новака.

"Дальше от демографии мы формируем баланс рынка труда - сколько занятых, сколько безработных, сколько экономически неактивного населения. И, соответственно, это дает нам возможность в сопоставлении с данными по формальной занятости выходить на оценку теневого сектора, неформального сектора экономики. Мы понимаем, что на Северном Кавказе эта тема острая. И мы вместе с коллегами из ФНС здесь планируем организовать несколько пилотных проектов, направленных на легализацию бизнеса", - сказал министр, не уточнив, какие именно проекты будут запущены.

Он пояснил, что проекты предусматривают как создание условий для бизнеса, так и объяснение предпринимателям преимущества выхода из тени, предпринимательских качеств и поведения.

"Это мы будем делать с вами", - сказал Решетников, обращаясь в том числе к руководителям регионам округа.