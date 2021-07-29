Хуснуллин: механизм компенсации роста цен на материалы для госзаказа подготовлен

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа, постановление ожидается в конце июля - начале августа, сообщил журналистам в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Проблема [стоимости строительных материалов] острая, это проблема во всем мире. Мировая инфляция в строительстве порядка 15%, это во всем мире сейчас происходит после пандемии, нас это тоже коснулось. Мы подготовили постановление: либо в этот четверг, либо в следующий четверг мы его выпустим, которое предусматривает механизм компенсации роста стоимости материалов для госзаказов", - сказал Хуснуллин.

Он также уточнил, что компенсации будут выделяться из регионального бюджета. К такому решению он пришел совместно с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"Постараемся максимально нивелировать этот рост цен, потому что сейчас в стране стройка находится на подъеме, дает мощный драйвер экономический, сильно увеличивает налоговую базу всех регионов, улучшает качество среды, сейчас не хотелось бы, чтобы этот рост цен остановил эту строку. Мы примем все меры и постараемся максимально все эти риски нивелировать", - отметил вице-премьер.

В июле сообщалось, что правительство планирует принять меры поддержки строительных подрядчиков на фоне удорожания стройматериалов в начале августа. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.