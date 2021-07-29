Специальная лаборатория позволит производителям товаров протестировать качество маркировки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специальная лаборатория позволит производителям товаров протестировать качество наносимой на них маркировки, в том числе ее читаемость и зашифрованные в ней данные. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором маркировки товаров национальной системы "Честный знак".

Лабораторию создали ассоциация компаний розничной торговли, компания "Трекмарк" и ЦРПТ. "В первый день работы здесь провели открытое тестирование кодов на упакованной воде при участии представителей Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, ассоциации "Союзнапитки", крупнейших торговых сетей и производителей упакованной воды", - пояснили в пресс-службе.

Лаборатория, созданная на базе опытно-демонстрационного центра аппаратных и программных решений "Трекмарка", позволит всем участникам оборота товаров протестировать качество нанесения кодов, их читаемость, точность данных и убедиться в том, что продукция без проблем может быть реализована торговыми точками. "В лаборатории собраны несколько десятков устройств для считывания кодов маркировки, которыми пользуются крупные российские ретейлеры и несетевая розница, и единственный отечественный верификатор ТРЕКМАРК В200 - устройство, определяющее класс качества печати DataMatrix-кода", - продолжили в пресс-службе.

По словам заместителя начальника отдела департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга РФ Алексея Ионова, тестирование - "хороший пример для всех участников рынка по проведению соответствующих мероприятий и заблаговременной подготовке к вступлению в силу требований об обязательной маркировке упакованной воды".

В свою очередь, операционный директор "Честного знака" Андрей Кириллов заметил, что система заинтересована в максимально комфортном для бизнеса внедрении маркировки. "Теперь благодаря созданию лаборатории производители, дистрибьюторы, типографии и все бизнес-сообщество могут совершенно бесплатно убедиться в качестве нанесения кодов и получить рекомендации ретейла, минимизировать риски и отработать бизнес-процессы, чтобы своевременно обеспечивать потребителей своей продукцией", - сказал Кириллов.

По словам генерального директора "Трекмарка" Сергея Протасова, в лаборатории собраны наиболее распространенные модели считывающих устройств, благодаря чему любой участник оборота товаров может обратиться сюда и не только проверить, распознается ли код, нанесенный на продукт, но и узнать класс качества кода. Он напомнил, что именно контроль качества DataMatrix-кодов является одной из ключевых для специалистов компании компетенций.

Итоги тестирования

Итоги первого тестирования подвела руководитель рабочей группы ассоциации компаний розничной торговли Анна Орлова, констатировавшая, что все коды считываются оборудованием торговых сетей, а также иным оборудованием, наиболее распространенным в розничной торговле. "Во время логистики и в розничной реализации товары постоянно подвергаются механическим воздействиям, поэтому главная рекомендация по итогам тестирования была в том, чтобы компании выбирали более износостойкие материалы для печати и нанесения", - сказала Орлова, слова которой приводит пресс-служба.

Президент ассоциации "Союзнапитки" Максим Новиков заметил, что без правильной подготовки производители рискуют "получить определенные проблемы при выбытии продукции на кассе". "Надеюсь, что дальше линейка подобных испытаний будет только расширяться, будем тестировать разные способы, производители будут присылать и в "Трекмарк", и в сети готовые образцы продукции с нанесенной маркировкой для того, чтобы мы углубляли наши знания и понимали, куда мы идем", - заключил Новиков.