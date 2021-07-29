Хуснуллин оценил предварительную стоимость очистных сооружений Кубани в 60 млрд рублей

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Стоимость очистных сооружений в Краснодарском крае в 2022-2024 годах может составить около 60 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Что касается очистных конструкций, основного объема, из которых 80% стоков, - они в течение 2022-2024 годах могут стоить порядка 60 млрд рублей. Стоимость мы уточняем, по экспертизе будет понятно", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в регионе могут быть созданы 16 опреснительных станций. "Начиная с Сочи, Адлера - до Новороссийска, Геленджика, Анапы все очистные сооружения сделаем", - пояснил вице-премьер.

Хуснуллин уточнил, что вопрос об установке опреснителей в регионе пока не рассматривается. "Мы видим, что за счет экономии и снижения потерь имеющихся ресурсов пока можем пройти. Если будет не хватать, будет отдельное решение. Опреснительная установка, помимо дороговизны, приводит к росту тарифов. Подход должен быть очень осторожным", - сказал Хуснуллин.

На юге России на протяжении последних нескольких лет наблюдается засуха. В 2020 году в Краснодарском крае возникла особенно сложная ситуация, пересохло большое количество природных водоемов. В окрестностях Сочи пересохли популярные среди туристов Агурские водопады. Из-за засухи в курортных городах региона в летний период вводились графики подачи воды.