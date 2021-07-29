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Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства обхода Санкт-Петербурга

Вице-премьер уточнил, что решение по строительству дороги примут в ближайшие несколько месяцев

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в четверг журналистам, что дал поручение Автодору и Минтрансу проработать вопрос строительства обхода Санкт-Петербурга.

"Дал поручение государственной компании "Автодор" вместе с Минтрансом проработать трассировку, механизмы, источники, примерные сроки реализации. После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что решение по строительству дороги будет принято в ближайшие несколько месяцев.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу по аналогии с ЦКАД в Подмосковье.

В Петербурге в настоящее время существует Кольцевая автодорога, а также федеральная трасса "Санкт-Петербургское южное полукольцо", которая проходит по территории Ленинградской области, она построена еще в советские годы.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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