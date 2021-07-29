Эксперт: блокировка активов при налоговой проверке предупредит их сокрытие должниками

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Блокировка активов бизнеса при налоговой проверке предупредит недобросовестные действия должников по сокрытию имущества, налоговый орган в этом смысле является уязвимым кредитором. Об этом ТАСС сообщил главный юрисконсульт юридического департамента Газпромбанка, консультант ИЦЧП им С.С. Алексеева при президенте России Айнур Шайдуллин.

"Имеющиеся на данный момент у налогового органа меры обеспечения, заложенные в Налоговом кодексе РФ, работают только в отношении уже выявленной задолженности и, следовательно, не препятствуют выводу от взыскания активов по сокрытой (т.е. выявляемой только в ходе предстоящих мероприятий налогового контроля) задолженности. В этой связи применение налоговым органом превентивных мер в виде принятия предварительных обеспечительных мер при назначении выездной налоговой проверки может являться эффективным способом предупреждения таких недобросовестных действий должников", - сказал Шайдуллин.

По мнению эксперта, налоговый орган как недобровольный кредитор является в известном смысле уязвимым кредитором.

"Иными словами, в отличие от иных кредиторов, которые могут эффективно позаботиться о своих интересах при вступлении в правовые отношения, выговорив для себя соответствующие обеспечения исполнения обязательств (залог, поручительство, гарантия), налоговый орган не имеет таких возможностей. В таких условиях, когда недобросовестные лица осознают, что образовавшаяся и сокрытая ими налоговая задолженность может быть выявлена в ходе предстоящих мероприятий налогового контроля, у них появляются стимулы вывести все активы, на которые может быть обращено взыскание. Между тем последующая попытка их возврата требует значительных затрат времени и ресурсов, что крайне неэффективно", - отметил Шайдуллин.

Позиция ФНС

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России, процесс юридической фиксации обязательств, сокрытых от государства в результате налоговых правонарушений, является длительным. Это процесс в значительной степени зависит от того, насколько добросовестно проверяемый и связанные с ним лица представляют документы и данные для проверки.

"Проверяемому лицу достоверно известно о проводимых в отношении него мероприятий с первого дня проверки. При этом отсутствуют механизмы, препятствующие выводу либо обременению его активов, за счет которых возможно исполнение сокрытой обязанности по уплате налогов", - сказали в ведомстве.

В результате анализа причин невозможности взыскания доначисленных по результатам проверок сумм установлено сокрытие ликвидных активов за два года не менее чем на 170 млрд рублей, добавили в ФНС.

Меры не помешают вести бизнес

Как отмечает Шайдуллин, налоговый орган при проведении выездных налоговых проверок основывается на риск-ориентированном подходе, что позволяет добиваться снижения необоснованных проверок добросовестных налогоплательщиков, то есть это должно коснуться относительно небольшой доли налогоплательщиков. По его словам, такие меры будут применяться только в отношении тех налогоплательщиков, показатели которых позволяют утверждать о наличии сокрытой налоговой задолженности с высокой долей вероятности, а именно если налоговая нагрузка у этого лица существенно меньше среднеотраслевой.

Кроме того, такие обеспечительные меры не должны затронуть производственную деятельность налогоплательщика, поскольку они принимаются в установленной очередности только в отношении имущества, которое является основными средствами (недвижимость, транспорт), при этом на сырье, запасы, продукцию, денежные средства никаких ограничений наложено быть не может. Налогоплательщик может также обжаловать такие меры или попросить заменить обеспечиваемые активы, подчеркивает эксперт.

По мнению Шайдуллина, принятие указанных предварительных обеспечительных мер немедленно должно быть опубликовано в открытом реестре ФНС России и внесено в государственные реестры, чтобы все третьи лица могли учитывать имеющиеся риски при вступлении в правовые отношения с таким лицом.

"В случае банкротства должника такие обеспечительные меры будут давать налоговому органу, а также любым иным кредиторам, добившимся принятия в обеспечительных мер (ареста) в отношении имущества должника в очередности исходя из даты их принятия (prior tempore potior jure), права залога, что следует признать оправданным и соответствующим в том числе зарубежному опыту (в частности, Германии и ряда иных европейских стран)", - добавил он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. При этом налоговые органы смогут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке - сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки. По данным издания, признаки возможного ухода от налогов будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу, в то время, как сейчас с момента начала налоговой проверки "уклонисты" успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться.