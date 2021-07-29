Минсельхоз призвал производителей упакованной воды активнее готовиться к маркировке

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минсельхоз призвал производителей упакованной воды активнее готовиться к внедрению системы маркировки. Об этом заявил замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства РФ Владимир Скворцов на Всероссийской конференции по маркировке упакованной воды.

"Отмечу, что у нас получается одновременно введение двух этапов обязательной маркировки. Это очередной этап внедрения маркировки молочной продукции, который совпадает с датой введения обязательной маркировки упакованной воды. Я призываю всех участников отрасли заблаговременно подготовиться", - сказал он.

Скворцов отметил, что Минсельхоз уже провел серию совещаний, в которых участвовали представители региональных органов управления АПК, Минпромторга России, бизнеса, оператора национальной системы маркировки "Честный знак", поставщиков технических решений и производители упаковки. "Сейчас работа ведется, но ее нужно ускорить и заранее с каждым предприятием нужно выработать план-график", - заключил он.

С 1 сентября 2021 года в России начнется регистрация в государственной системе маркировки всех участников оборота упакованной воды. С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды.