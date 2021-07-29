Правительство рассмотрит возможность допфинансирования ремонта дорог на Кубани

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Правительство рассматривает возможность выделить дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог в Краснодарском крае, так как регион выполняет работы с серьезным опережением. Об этом в четверг журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Что касается дорог, то Краснодарский край по ремонту и строительству дорог идет с серьезным опережением, в первой тройке по России, и мы рассматриваем возможность дополнительного финансирования, так как работы идут хорошими темпами", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым они обсудили важные проекты, в частности, обход Краснодара, дорогу от Новороссийска до Темрюка. Хуснуллин также отметил, что регион выполнил задачу по вводу жилья.

"Показатели по вводу жилья были на уровне более 5 млн кв. метров, это 0,9 метра на человека. Фактически цель 0,82 метра на человека уже достигнута", - добавил вице-премьер, уточнив, что теперь необходимо обеспечить край инженерной инфраструктурой, социальными объектами и дорогами.

О строительстве обхода Новороссийска

Власти Краснодарского края также рассчитывают на помощь в финансировании проекта по строительству объезда портового города Новороссийска, где из-за движения большегрузов возникают пробки, сообщил в своем Telegram-канале Кондратьев.

"Нуждается в объездной дороге Новороссийск. Из-за большого потока большегрузов город встает в пробку. Объезд позволит пустить их мимо Новороссийска. У нас есть проект и пройдена экспертиза, но новая дорога требует серьезного финансирования. Здесь нам необходима помощь федерации. Вице-премьер пообещал рассмотреть возможность реализации проекта, в том числе за счет внебюджетных источников", - говорится в сообщении губернатора Краснодарского края.

Он уточнил, что в регионе на текущий момент реализуется 10 крупных проектов в сфере строительства дорог на общую сумму в размере 70 млрд. рублей. По его словам, в таких масштабах дороги не строились в Краснодарском крае на протяжении 20 лет.

По данным администрации Краснодарского края, Южный обход Новороссийска соединит различные районы города-героя, по проекту магистраль будет четырехполосной, ее протяженность составит порядка 26 км. "Автодорога позволит освободить центр города от пробок, понизить плотность движения в городской черте", - добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.