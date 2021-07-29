Власти Кубани считают, что досрочная сдача моста к порту принесет выгоду экономике РФ

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Досрочная сдача в эксплуатацию нового моста, соединяющего Краснодарский край и Республику Адыгея и ведущего к одному из крупнейших морских портов на юге РФ в Новороссийске, принесет выгоду российской экономике. Об этом заявил в ходе совместного осмотра объекта с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В четверг Хуснуллин поручил ускорить темпы строительства моста и сдать его в эксплуатацию на год раньше запланированного срока, в 2023 году.

"Этот мост ведет еще и в порт: со всей страны большегрузы, чтобы попасть в Новороссийск, следуют по этому мосту. Важность оценил Марат Шакирзянович, он дал поручение - на год строительство моста будет сокращено. Выиграют не только жители края, жители Адыгеи, выиграет в целом экономика страны, потому что этот мост - часть транспортной артерии, которая ведет к южным морским воротам страны", - заявил Кондратьев.

Он добавил, что в ходе визита Хуснуллина в регион было проведено координационное совещание по проработке алгоритмов решения проблем края в сфере строительства очистных сооружений, дорожного строительства, возведения социальных объектов.

"Почти каждый из алгоритмов приобрел кардинальное изменение: это принципиально важно: одно дело заявлять о проблемах, говорить об их решении, а другое дело - добиваться результата. Я считаю, что сегодня определенные прорывные решения найдены, я уверен совсем другой будет результат в кратчайшей перспективе", - резюмировал глава региона.

Краснодарский край считается южными экспортными воротами страны, в регионе расположены порты, через которые продукцию отгружает за рубеж сама Кубань, также грузы на экспорт как автомобильным, так и железнодорожным транспортом в порты доставляют из других субъектов РФ. Кроме того, ведется масштабная реконструкция портовой инфраструктуры, увеличиваются мощности.