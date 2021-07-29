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Международные резервы России за неделю снизились на $2,9 млрд

Они составили $594,5 млрд

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ снизились за неделю на $2,9 млрд (на 0,5%) и на 23 июля 2021 года составили $594,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

Как отметил регулятор, резервы снизились под воздействием отрицательной переоценки и скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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