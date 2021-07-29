В ЦБ заявили, что три четверти россиян пользуются онлайн-переводами

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Три четверти населения РФ (более 75% опрошенных) пользуются онлайн-переводами. За год этот показатель вырос на 20 п. п., свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком России в мае 2021 года.

"Более 75% взрослого населения России за последние 12 месяцев переводили деньги через интернет или мобильный банкинг. За два года этот показатель вырос более чем на 20 процентных пунктов", - указано в сообщении.

Помимо этого, регулятор отмечает активный рост популярности платежных карт. Их доля в розничном обороте за 2020 год увеличилась на 10,6 п. п., до 67,6%; доля безналичных платежей в целом выросла на 5,6 п. п., до 70,3%.

"Значительное влияние на это оказали пандемия и связанные с ней ограничения. Они же стали причиной снижения уровня удовлетворенности населения услугами финансовых организаций до 75%. Но можно полагать, что показатель будет восстанавливаться вместе с экономикой. При этом доля представителей малого и среднего бизнеса, заявивших, что они удовлетворены работой финансовых организаций, напротив, выросла до 82,3%", - считает регулятор.

В новость внесена правка (16:33 мск) - исправлены данные в заголовке и лиде, правильно - три четверти жителей России.