Омбудсмен считает, что общепит Москвы восстановит выручку осенью

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рестораторы Москвы ожидают, что выручка заведений общественного питания после отмены QR-кодов восстановится в сентябре-октябре, если осенью не будет новой волны пандемии. Об этом сообщил в четверг ТАСС общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

"Мы считаем, что по идее выручка должна восстановиться в сентябре, когда будет возврат [людей] в Москву, очень многие уехали, будет возврат в Москву с курортов, с российских курортов - они сейчас переполнены, из Турции. Но в сентябре мы ждем и новую волну, поэтому <...> боюсь, что прогнозы сейчас строить - дело неблагодарное. Если не будет волны, то сентябрь-октябрь - это будет восстановление, если волна будет - то это будет еще один непонятный этап", - сказал он в ходе ежегодной конференции при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве.

16 июля во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система QR-кодов, действовавшая для посетителей кафе и ресторанов в городе с 28 июня, с 19 июля становится необязательной. Также был снят и ряд других ограничений. Собянин объяснил, что такое решение было принято в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса и хорошей динамикой вакцинации.