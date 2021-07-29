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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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Azur Air возобновит рейсы в Доминикану с 9 августа

Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы из Москвы с частотой три раза в неделю

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Крупнейшая чартерная российская авиакомпания Azur Air возобновит рейсы в Доминикану, говорится в сообщении компании.

"Авиакомпания Azur Air возобновляет полетную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы из Москвы с частотой три раза в неделю. Необходимо отметить, что авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавируса. В 2015 году полеты в Доминикану стали для Azur Air первым трансатлантическим маршрутом и быстро переросли в одно из самых популярных среди российских туристов направлений", - отмечается в пресс-релизе.

Официальный представитель компании уточнила ТАСС, что полеты планируется возобновить с 9 августа.

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, ранее сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаВозобновление авиасообщения России с другими странами
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