Выплаты клиентам Руна-банка начнутся 2 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского акционерного общества Руна-банка, у которого Банк России отозвал лицензию 23 июля, начнутся 2 августа 2021 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Руна-банк" (Москва), в отношении которого 23 июля 2021 года наступил страховой случай", - говорится в сообщении агентства.

По оценкам АСВ, 96% вкладчиков Руна-банка получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. Сбербанк будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам Руна-банка в течение не менее 1 года.

Предварительно, размер страхового возмещения оценивается в 813 млн руб.

Банк России приказом от 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руна-банка, являющегося участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, реализуемая бизнес-модель Руна-банка демонстрировала низкую эффективность, с 2019 года банк являлся убыточным. Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. Кроме того, Руна-банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов банк занимал 308-е место в банковской системе Российской Федерации.