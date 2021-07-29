Минниханов: объем активов исламской экономики к 2024 году должен вырасти до $3,7 трлн

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Объем активов исламской экономики в сумме должен увеличиться к 2024 году с 2,9 трлн до $3,7 трлн. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, являющийся председателем группы стратегического видения "Россия - исламский мир".

"Сегодня исламская экономика является неотъемлемой частью мировой. Суммарный объем ее активов экспертами оценивается на уровне $2,9 трлн. К 2024 году он должен увеличиться до $3,7 трлн", - сказал Минниханов в ходе Международного экономического саммита "Россия - исламский мир: KazanSummit".

Он отметил, что во всех направлениях исламской экономики прогнозируется уверенный рост.

XII международный экономический саммит "Россия - исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 61 страны и 38 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.