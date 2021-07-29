Янтарный комбинат реализовал на аукционе для художников янтарь почти на 1,3 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (входит в структуру госкорпорации "Ростех") провел в четверг открытый аукцион для художников по янтарю, на котором его участниками приобрели янтарь-сырец на общую сумму почти 1,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

"В аукционе на право заключения договоров купли-продажи янтаря приняли участие четыре художника-ювелира, работающие с янтарем. На продажу было выставлено 55 лотов балтийского самоцвета различных фракций общим весом 529 кг и общей стартовой стоимостью 3 685 083 рубля 80 копеек", - сказала она.

В ходе торгов было продано 17 лотов янтаря с общим весом 80,5 кг на сумму почти 1,3 млн рублей, отметила представитель комбината.

В 2021 году это второй аукцион для мастеров, которые используют янтарь для создания авторских ювелирных украшений и сувениров. На первом аукционе в апреле его участники приобрели 289,5 кг янтаря на общую сумму более 1,98 млн рублей.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что стало историческим рекордом по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.