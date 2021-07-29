Глава МВФ считает, что доллар останется в числе мировых резервных валют и через 10 лет

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американский доллар - обычный или цифровой - останется в числе мировых резервных валют и через 10 лет. Уверенность в этом выразила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Да, [валюта] США будет резервной через 10 лет. Будет ли это цифровой доллар или нынешний <...>, будет видно. Давайте встретимся через 10 лет и посмотрим, что будет в нашем кошельке - будет ли это цифровой доллар, цифровой кошелек или же мы все еще будем полагаться на доллар в том виде, в котором мы его знаем. Очень вероятно, что это может быть и то, и другое", - сказала она на видеоконференции, организованной фондом. По мнению Георгиевой, причиной этому является "сила экономики США, глубина рынков капитала в США и <...> инновационные возможности американских компаний".

"Вероятно, мы увидим некоторые изменения в составе резервных валют. Я почти уверена, что там будет присутствовать цифровая [валюта] <...> через десять лет. Но для тех, кто хранит свои сбережения в США в долларах или где-то еще в долларах: да, доллар будет там, он будет резервной валютой", - добавила глава МВФ.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл заявлял в апреле, что американский регулятор изучает возможность запуска цифрового доллара, однако никакого решения на этот счет еще не принято.