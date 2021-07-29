Турция предлагает на KazanSummit договориться о стандартизации халяльных товаров

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Турция считает, что международный экономический форум KazanSummit 2021 может стать платформой для достижения договоренностей в области сертификации и аккредитации халяльных продукции и услуг. Об этом заявил в четверг министр торговли Турции Мехмет Муш на пленарном заседании экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"У нас имеются некоторые технические проблемы. Поскольку с каждым годом на глобальном уровне увеличивается рынок потребления "халяль", появилась острая потребность в аккредитации и сертификации этой продукции, - сказал он. - Считаю, что этот саммит является очень хорошей платформой для обсуждения и достижения договоренностей в этом вопросе. Хотел бы подчеркнуть, что почти все участники заинтересованы в решении этого вопроса".

Министр обратил внимание, что в 2019 году мусульмане потратили $2 трлн на халяльную продукцию, к концу 2021 года показатели будут выше, около $2,9 трлн. "Расходы на развитие халяль-индустрии тоже повышаются. Вместе с тем мы так и не можем договориться о стандартах этой продукции, этот вопрос так и остается на повестке дня", - указал Муш.

Он напомнил, что в Турции в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС) существует структура, занимающаяся аккредитацией халяльной продукции. "Сейчас в нее входит 40 стран, Россия является наблюдателем. Надеемся, что в рамках этой организации сможем объединить глобально многие страны исламского мира и на ее базе создать структуру стандартизации и известных норм, по которым будем аккредитовывать халяльную продукцию", - добавил министр.

XII международный экономический саммит "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 61 стран и 38 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.