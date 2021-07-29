Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" о взыскании 58,7 млрд рублей ущерба, причиненного водным биоресурсам. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей. Исковое заявление также направлено в адрес ответчика.

Оценка нанесенного ущерба

По данным Росрыболовства, воздействию негативных факторов из-за утечки дизтоплива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы - от места аварии вниз по течению до Карского моря. В ведомстве также подчеркнули, что для оценки состояния водоемов и рыбных запасов, объема причиненного вреда водным биоресурсам и среде обитания и расчета ущерба, специалистами проделана большая работа. В частности, учеными ФГБУ "ВНИРО" в рамках Норильской экспедиции проведен комплекс исследований, включая сбор проб.

"Установлено, что разлив дизтоплива оказал существенное влияние на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий", - отметили в Росрыболовстве.

Далее специалистами ФГБУ "ЦУРЭН" на основе научных данных проведены масштабные расчеты нанесенного ущерба и затрат на восстановление в соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам, основанной на законах о рыболовстве и охране окружающей среды. В натуральном выражении размер вреда от разлива дизтоплива в соответствии с методикой оценен в объеме 8,89 тыс. тонн водных биоресурсов.

"Исходя из этого показателя прямой ущерб составляет 3,6 млрд рублей, а с учетом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство) - 58,65 млрд рублей", - заключили в Росрыболовстве.