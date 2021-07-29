В Челябинской области в 2021 году выделят до 100 млн рублей на новые пожарные цистерны

ПОС. ДЖАБЫК /Челябинская область/, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Челябинской области в 2021 году выделит до 100 млн рублей на обновление парка пожарных цистерн. Об этом сообщил в четверг на совещании в поселке Джабык по ликвидации последствий пожаров глава региона Алексей Текслер.

"Существенно в этом году - до 100 млн рублей - выделяем дополнительные средства для того, чтобы обновить парк [пожарных цистерн]. К сожалению, техника совсем старая", - сказал Текслер, отметив, что хоть она и поддерживается в надлежащем состоянии, прошедшие в начале июля пожары показали необходимость обновления.

Кроме того, принято решение создать в регионе фонд ранцевых огнетушителей, их будут распределять в районы, где наиболее высокие риски возникновения пожаров. Текслер добавил, что власти региона также договорились с МЧС о разработке трехлетней программы по усилению материально-технического оснащения противопожарных служб.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС ранее сообщала, что правительство Челябинской области после сильных лесных пожаров на юге региона приняло решение создать к началу 2022 года две новые пожарные части. Они появятся в селе Еленинка Карталинского района и поселке Гранитный Кизильского района.

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров, огонь прошел 14 тыс. га, пожары смогли потушить 12 июля. Лесным пожарам на юге региона 9 июля удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорело 78 строений, эвакуированы 350 человек. В регионе с 9 по 23 июля действовал режим ЧС. Сейчас в Челябинской области масштабных лесных пожаров нет.