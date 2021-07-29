Андрея Бадалова назначили вице-президентом "Транснефти" по цифровой трансформации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Андрей Бадалов назначен вице-президентом компании "Транснефть". Он будет заниматься вопросами цифровой трансформации, информационных технологии и автоматизации деятельности, говорится в пресс-релизе компании.

"В целях обеспечения структурно-функциональной преемственности и последовательности выполняемых работ при реализации мероприятий цифрового развития, а также во исполнение директив правительства Российской Федерации "Об обеспечении цифровой трансформации" и принятого на основании директивы решения совета директоров ПАО "Транснефть" от 19.05.2021 года вице-президентом компании, курирующим вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности, 29 июля 2021 года назначен Бадалов Андрей Юрьевич", - отметили в компании.

До назначения в "Транснефть" Бадалов возглавлял научно-исследовательский институт "Восход".