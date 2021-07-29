Губернатор Кубани предложил продлить программу компенсации затрат на инфраструктуру

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил продлить до 2024 года программу компенсации затрат на строительство инфраструктуры для инвесторов. На сегодня в регионе 10 инвестпроектов уже вошли в список одобренных по данной программе, еще 18 претендуют на субсидию, написал Кондратьев в четверг в своем Telegram-канале.

"Благодаря правительству РФ инвесторы могут получить компенсацию затрат на строительство инфраструктуры. В список одобренных в регионе уже вошли 10 проектов. Еще 18 - претендуют на субсидию. Предложил продлить программу и после 2024 года", - написал Кондратьев.

Закон о защите и поощрении капиталовложений был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле прошлого года. Компания, заключившая соглашение, получает гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период в зависимости от отрасли и объема инвестиций. Также механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру. Осенью 2020 года кабмин РФ утвердил всю необходимую для запуска механизма СЗПК нормативную базу. При этом в правительстве говорили, что в механизм могут быть внесены новации.