Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за I полугодие выросла на 33,3%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Лукойл" за первое полугодие 2021 года увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 33,3%, до 145,56 млрд рублей, следует из отчета компании.

При этом выручка компании выросла в 5,2 раза, до 910,36 млрд рублей.

Валовая прибыль за шесть месяцев возросла почти на 47%, до 241,55 млрд рублей, а доналоговая прибыль составила 151,92 млрд рублей, что на 39% больше показателя за январь - июнь 2020 года.

"Лукойл" - вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 г. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт. Акции компании котируются на Московской бирже, депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.