Власти Чувашии дополнительно отремонтируют 10 водонапорных башен

ТАСС, 29 июля. Решение о дополнительном финансировании ремонта еще десяти водонапорных башен, которые находятся в критическом состоянии, принято в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Первоначально на эти цели в 2021 году было предусмотрено 100 млн рублей. На эти средства планировалось отремонтировать 99 водонапорных башен. После обращений и пожеланий жителей населенных пунктов глава Чувашии Олег Николаев принял решение о выделении дополнительных средств.

"Благодаря дополнительному финансированию будет проведен капитальный ремонт еще 10 объектов в Батыревском, Комсомольском, Цивильском и Янтиковском районах, прошедших конкурсный отбор. С учетом внесенных изменений общая сумма финансирования на ремонт 109 водобашен составит 110 млн 832 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По словам главы Чувашии, средства будут направлены на самые проблемные объекты. "Средства будут направлены на те объекты, которые буквально "кричали", потому что критическая ситуация там была давно. Люди страдали от отсутствия воды. Этим летом ситуация обострилась", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Кабинет министров Чувашии на данный момент уже одобрил проект постановления о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета на капитальный ремонт источников водоснабжения.