"Норникель" намерен оспаривать иск Росрыболовства в суде

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Норникель" считает необоснованно завышенным размер ущерба водным биоресурсам в 58,7 млрд рублей, о котором сообщило Росрыболовство. Компания намерена оспорить иск в суде, сообщили ТАСС в пресс-службе ГМК.

"Норникель" считает размер ущерба, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным. Он многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы. Как только компания получит документы Росрыболовства и ознакомится с ними, мы намерены оспаривать иск и методику расчета ущерба в суде", - сообщили в компании.

Ранее ведомство сообщило, что Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в арбитражный суд Красноярского края иск к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в "Норникель") о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей.

Как отметили в "Норникеле", по результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых розливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн рублей.

"Размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино - 52,1 млн рублей", - подчеркнули в компании.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. 3 марта 2021 года компания заявила о полной выплате средств.