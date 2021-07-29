Около 20% ресторанов Москвы закрылись или сменили собственника из-за ограничений

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Порядка 20% заведений общественного питания столицы закрылись или сменили собственника из-за введенных летом ограничительных мер, в частности COVID-free режима работы. Об этом сообщила в четверг журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

"Около 20% [заведений общепита] либо закрылись, либо у них поменялся собственник. То есть ресторан не закрылся, но бизнес перешел в руки другому предпринимателю", - сказала она.

По словам Минеевой те заведения, которые продолжают работу, уже смогли частично восстановиться после ограничений.

С 28 июня по 19 июля посещать заведения общепита в Москве могли только привившиеся от COVID-19, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе им приходилось предъявлять специальный QR-код. Исключения были сделаны для летних веранд и сезонных кафе.

Всего в Москве зарегистрировано около 17 тыс. заведений общественного питания, которые относятся к малому и среднему бизнесу.