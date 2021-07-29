ФАС составила акт о воспрепятствовании проверке против нефтетрейдера "Солид"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) составила акт о воспрепятствовании внеплановой проверки против топливного трейдера "Солид - товарные рынки". Об этом говорится в сообщении службы.

Как сообщает ФАС, нефтетрейдер препятствовал внеплановой проверке службы. В ФАС добавили, что генеральный директор покинул рабочее место, а на предложение сотрудника ФАС вернуться ответил отказом. Кроме того, должностные лица компании отказались предоставить доступ к учетной записи генерального директора и других сотрудников. Сотрудники "Солид - товарные рынки" также покинули свои рабочие места, несмотря на то, что торговая сессия по оптовой продаже нефтепродуктов еще не завершилась, отметили в службе.

"В результате антимонопольной службе пришлось составить акт о воспрепятствовании", - резюмировали в ФАС.

Ранее ФАС сообщила, что проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже.

В начале июля ФАС оштрафовала нефтяных трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл" за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Каждая компания должна заплатить более 509 млн рублей. В свою очередь нефтетрейдеры оспорили решение ФАС в Арбитражном суде Москвы.