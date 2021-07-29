МФЦ в в Москве, Тюменской, Иркутской и Ульяновской областях признали лучшими в РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ назвало лучшими в России в 2020 году МФЦ в Москве, Тюменской, Иркутской и Ульяновской областях.

"Итоги ежегодного всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России" 29 июля 2021 года объявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Победителями в категории "МФЦ крупных городов " стали Иркутская, Ульяновская, Тюменская области и Москва" - сообщила в четверг пресс-служба министерства.

В номинации "МФЦ средних городов" одержали победу Башкирия, Ненецкий автономный округ и Алтайский край. В малых городах лучшими МФЦ названы центры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Липецкой и Белгородской областях.

В 2021 году Минэкономразвития ввело новую номинацию "Лучшая городская сеть". В этой категории оценивались сразу несколько офисов МФЦ, действующих в одном регионе. Лучшими были признаны МФЦ в Бурятии, Курской и Воронежской областях.

Кроме того, лучшие были названы не только среди территориальных офисов МФЦ, но и среди работников. В Минэкономразвития оценили их профессиональные знания и навыки, личностные качества и компетенции. Самые высокие результаты показали сотрудники из МФЦ Воронежской и Иркутской областей, Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл и Оренбургской области. Помимо них Минэкономразвития отметило еще шесть финалистов, которые не стали лауреатами, но набрали высокие баллы. Среди них сотрудники МФЦ из Тюменской и Кемеровской областей, Татарстана, Якутии, Карелии и Пермского края.

Также в 2020 году по двум категориям - "Лучшая инициатива МФЦ" и "Лучшая практика МФЦ" - оценивались реализованные МФЦ проекты. Самыми эффективными и новаторскими признаны проекты МФЦ из Ростовской, Иркутской, Воронежской, Кемеровской, Липецкой и Тюменской областей.

"Конкурс становится демонстрацией лучших региональных практик, который также подталкивает центры госуслуг к обновлению, переосмыслению своей работы и выработке новых механизмов совершенствования своей деятельности в интересах граждан России", - отметил Херсонцев.

В Минэкономразвития напомнили, что конкурс среди МФЦ проводят с 2014 года. В нем ежегодно принимают участие около 70 субъектов РФ. Центры оценивают по множеству критериев, в том числе разнообразию предоставляемых услуг, отзывам заявителей, удобству графика работы и доступности, наличию и качеству дистанционных форм обслуживания граждан, дополнительных услуг и сервисов, уровню цифровизации.