Moody's изменило прогноз по рейтингу РЖД с "негативного" на "стабильный"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз ОАО "РЖД" с "негативного" на "стабильный", а также подтвердило рейтинг эмитента и приоритетных необеспеченных облигаций на уровне Baa2. Об этом в четверг сообщает рейтинговое агентство.

"Подтверждение рейтингов РЖД со стабильным прогнозом отражает фундаментально сильный самостоятельный кредитный профиль компании, продемонстрированный на фоне серьезности последствий пандемии коронавируса", - говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщает Moody’s, РЖД сохранили достаточно высокие операционные показатели благодаря устойчивому сегменту грузовых железнодорожных перевозок, который исторически доминировал в доходах компании. Так, в 2020 году объем грузоперевозок снизился всего на 2,7%, а в первом полугодии 2021 года увеличился на 4,6%, что всего на 0,1% ниже объемов, перевезенных в первом полугодии 2019 года.

"Стабильный прогноз отражает уверенное восстановление деятельности РЖД после кризиса, вызванного пандемией, что создает хорошие перспективы для восстановления кредитного профиля компании до уровня, соответствующего текущему рейтингу в течение ближайших двух лет, несмотря на ограниченную гибкость в корректировке обширной инвестиционной программы", - пишет рейтинговое агентство.

РЖД - одна из крупнейших железнодорожных компаний мира по общей протяженности сети. Эксплуатационная длина ее железных дорог - 85,5 тыс. км, из них электрифицировано 43,8 тыс. км (общая протяженность железных дорог в России, включая пути необщего пользования, составляет более 140 тыс. км).