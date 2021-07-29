В Карелии определили лимит по инфраструктурным кредитам в 1,2 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Правительство России определило лимит по инфраструктурным кредитам для Карелии в размере 1,2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона со ссылкой на сенатора от Карелии Игоря Зубарева.

"На федеральном уровне определились с лимитами по бюджетным кредитам для регионов. Карелия может рассчитывать на довольно серьезную сумму в 1 млрд 200 млн рублей. Но просто так эти деньги в республику не поступят. Нам нужно четко обосновать, как и на что мы их потратим", - приводит пресс-службе слова сенатора.

По условия займа кредит для республики может быть оформлен по ставке не более 3% на 15 лет. По мнению Зубарева, в качестве объектов, на которые могли бы пойти средства, регион мог бы предложить ремонт участка трассы из Архангельска в Мурманска через Карелию. На этом отрезке дороги находятся старинные северные села Нюхча и Сумский посад, а также город Беломорск. Кредит также мог бы позволить частично решить проблему старых систем водоснабжения и водоотведения, через которые идет сброс стоков в Онежское и Ладожское озера.

"Как отметил президент, предложивший инфраструктурные кредиты во время послания Федеральному собранию, региональные власти должны тщательно готовить документацию. Правительство России не будет рассматривать картинки проектов, документация должна пройти экспертизу на федеральном уровне. Поэтому сегодня нашим министерствам предстоит большая работа. И она уже началась. Ведомства ведут консультации с федеральными коллегами", - отметил Зубарев.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал ТАСС, что власти рассматривают возможность получить инфраструктурные кредиты под дорожное строительство, формирование условий для ИЖС и создание особой экономической зоны в регионе с зарубежным участием в Приладожье или на севере республики. В качестве дорожного объекта, под который может быть взять льготный бюджетный кредит, в правительстве региона рассматривали строительство дороги в Петрозаводске для развития жилого района "Древлянка II" (Лососинское шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца). А также оснащение инженерной и дорожной инфраструктурой участков под ИЖС в Костомукше, Медвежьегорске и Сортавале, что потенциально позволит ввести 370 тыс. кв. м. жилья.