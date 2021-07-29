Под Калининградом построят комплекс по выпуску оборудования для солнечной энергетики

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Старт строительству крупного инновационного промышленного комплекса по производству кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей дан в четверг в Калининградской области. Проект с инвестициями порядка 24,7 млрд рублей реализуют в индустриальном парке "Черняховск", сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В индустриальном парке "Черняховск" на востоке Калининградской области началось строительство промышленного комплекса "ЭнКОР Групп" - инвестиционного проекта компании Unigreen инвестиционного фонда "Реам Менеджмент", который специализируется на вложениях в "зеленые технологии". Предприятие будет выпускать преимущественно на экспорт кремниевые пластины и ячейки объемом 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно", - говорится в сообщении

Общий объем инвестиций по проекту оценивают в 24,7 млрд. рублей. После выхода на проектную мощность калининградский завод "ЭнКОР Групп" станет крупнейшим производителем оборудования для солнечной энергетики в Европе. Как отмечают в компании "Реам Менеджмент", проект уникален тем, что предусматривает полный производственный цикл, охватывающий глубокую переработку основного сырья - кремния, и выпуск фотоэлектрических преобразователей для дальнейшей сборки в солнечные модули.

Заместитель главы Минпромторга РФ Михаил Иванов, присутствовавший на торжественной церемонии закладки памятной капсулы на стройплощадке, отметил весомый вклад нового инвестпроекта в развитие российской "зеленой энергетики". "В России за последние шесть-семь лет практически с нуля была создана эта новая отрасль промышленности. На сегодняшний день мы достигли годового объема производства в полтора гигаватта, если говорить про оборудование, которое используется для ветровой и солнечной генерации. Запуск площадки в Калининградской области позволит удвоить наши мощности в сфере солнечной энергетики", - сообщил он.

По оценке губернатора Антона Алиханова, новое производство станет мощным стимулом для развития экономики на востоке области. "Это первый резидент индустриального парка "Черняховск", который приступил здесь к строительству. Такие крупные производства запускаются на востоке области впервые за много лет и способны сильно поменять ландшафт социально-экономического развития этой части региона", - подчеркнул он.

В рамках реализации проекта предусматривают создание более 750 новых рабочих мест с увеличением их количества до 1 150 к 2025 году. Предприятие займется также подготовкой высококвалифицированных специалистов совместно с Балтийским федеральным университетом им. И. Канта. Под эти цели на базе БФУ уже создан ресурсный центр и формируется комплексная образовательная программа, ориентированная на магистратуру и бакалавриат.