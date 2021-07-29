Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,58-1,42%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в четверг вырос на 0,58% - до 3804,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,42%, до 1639,35 пункта.

Доллар на 19:24 мск падал на 0,42%, до 73,06 руб., евро - на 0,2%, до 86,81 руб.

Заседание ФРС США не принесло неожиданностей, американский регулятор сохранил приверженность сверхмягкой денежно-кредитной политике. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что для пересмотра объема скупки активов на рынке потребуется информация о дальнейшем росте показателей занятости, вновь отметив "временный" характер текущего ускорения индекса потребительских цен в США, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Риторика властей Китая в отношении регулирования частного бизнеса смягчилась. Из статистики отметим превысившее прогнозы сокращение количества безработных в Германии в июле. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю (400 тыс.) оказалось выше ожиданий (380 тыс.)", - указывает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Корпоративный сектор

Нарастание опасений инвесторов в рамках традиционных рыночных взаимосвязей в итоге, как представляется, начинает транслироваться в рост спроса на драгметаллы, поясняет Осин. На этом фоне в лидеры роста сегодня вышли бумаги ПАО "Полюс" (+2,34%) и Polymetal (+1,74%).

Бумаги Polymetal продолжают рост после выхода операционной статистики за первое полугодие. "Выручка Polymetal за I полугодие выросла на 12%, до $1,274 млрд., что превышает рыночные прогнозы, преобладавшие на начало года и, возможно, транслируется в пересмотр средних оценок справедливой стоимости компании вверх на 5-15%", - отмечает эксперт.

"Магнит" (+1,77%) также торгуется в плюсе на фоне вышедшей финансовой отчетности за II квартал, которая оказалась выше консенсуса. "Мы отмечаем дальнейшее улучшение плотности продаж в ключевом формате магазинов у дома, что транслируется в двузначные темпы роста выручки компании до 11,2% в июне. Таким образом, успешная трансформация продолжает отражаться в динамике операционных результатов "Магнита", что, на наш взгляд, является хорошим сигналом в преддверии консолидации этой торговой сети с "Дикси". Мы считаем, что завершение сделки по приобретению "Дикси" позволит "Магниту" укрепить свои позиции на ключевых рынках в Москве и Санкт-Петербурге", - указывает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Иван Малина.

Рынок 30 июля

Завтра рост индексов имеет шансы на продолжение, при этом в преддверии выходных активность покупок может быть более сдержанной, считает Бахтин. Из макростатистики эксперт выделяет динамику ВВП Германии за II квартал 2021 года, предварительный индекс потребительских цен за июль и июньский уровень безработицы в еврозоне. В США будут опубликованы данные по потребительским расходам за июнь. Результаты за II квартал 2021 года представят Procter&Gamble, Exxon Mobil, Chevron, Caterpillar и другие.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3750-3830 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 73-74 руб. "Фридом Финанс" ожидает диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи на уровне 3765-3835 пунктов, для курсов доллара и евро - 72,75-73,45 руб. и 86,85-87,05 руб. соответственно.