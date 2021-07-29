Выплата компенсаций за удорожание материалов по госконтрактам может начаться в 2021 году

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Меры господдержки для подрядчиков по государственным контрактам, которые разрабатываются в России с учетом роста цен на строительные материалы, могут заработать уже в текущем году. Об этом заявил журналистам глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует предоставлять российским подрядчикам компенсации за удорожание строительных материалов.

"Мы предполагаем все это сделать в этом году, конечно", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках запуска механизма.

Он пояснил, что, в частности, власти не могут допустить невыполнения задач, которые в обозначены в национальных проектах. "Поэтому очень оперативно эти решения мы отрабатываем по гражданским объектам, Минобороны - по своим объектам. Объекты правоохранительной системы [профильные ведомства] тоже отрабатывают соответствующим образом", - указал Файзуллин.

Подготовка документов

Он пояснил, что Минстрой уже подготовил необходимые документы. "Сейчас по объектам бюджетного планирования отрабатываются вопросы по механизму компенсации", - сказал министр.

В частности, уточнил он, речь идет о приказе, который меняет процедуру заключения контрактов и их корректировку в случае сильного удорожания материалов. Минстрой также подготовил проект соответствующего постановления правительства. "Эти документы до середины следующей недели, наверное, мы все подпишем", - добавил глава ведомства.

Файзуллин также сообщил, что расчет суммы, которая понадобится на компенсации, пока ведется. Он идет по всем ведомствам, которые отвечают за строительство и капитальный ремонт на каких-либо объектах.