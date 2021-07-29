Льготные микрозаймы до 500 тыс. рублей смогут получить самозанятые в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Самозанятые в Нижегородской области смогут получить микрозаймы до 500 тыс. рублей на два года под 2,75% годовых. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"Специально для этой категории предпринимателей мы разработали льготные микрозаймы на сумму до 500 тыс. рублей. Это существенная сумма для многих самозанятых, которая позволит приобрести необходимое для развития бизнеса новое оборудование, оплатить аренду, закупить сырье" - цитирует пресс-служба министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова.

По его словам, получить такие микрозаймы могут самозанятые, которые относятся к одной из приоритетных категорий: женское и молодежное предпринимательство, фермерство, проекты в сферах туризма, экологии, спорта, а также экспортно-ориентированный бизнес. Кроме того, этот вид поддержки смогут получить нижегородцы, которые являются резидентами технопарков, бизнес-инкубаторов, коворкингов, расположенных в помещениях центра "Мой бизнес".

Кредит предоставляется под 2,75% годовых на срок до двух лет. После снятия режима повышенной готовности, который сейчас объявлен в регионе, срок финансирования увеличится до 36 месяцев. Для получения средств необходимо обеспечение в виде залога и солидарного поручительства физических или юридических лиц.

"Также существует возможность получения микрозайма при отсутствии необходимого залога. При этом сумма максимального займа составит 200 тыс. рублей под 5,5% годовых. В этом случае достаточно будет поручительства двух и более физических лиц", - добавили в пресс-службе.

В качестве самозанятых могут зарегистрироваться жители региона, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области, при условии, что у них нет наемных сотрудников и их доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Налоговые отчисления для них составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% - при работе с юридическими лицами и ИП. Также они могут выбрать, производить отчисления в пенсионный фонд или нет. На сегодняшний день в регионе в качестве самозанятых зарегистрировано порядка 50 тыс. человек.