В Ростовской области рассчитывают на увеличение финансирования плана оздоровления Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассчитывают на дополнительное финансирование из федерального центра на мероприятия по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона, представители регионального правительства в российской столице в настоящее время прорабатывают конкретный перечень объектов и сроков сдачи, заявил председатель Законодательного собрания области Александр Ищенко в четверг на очередном заседании.

На минувшей неделе стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по улучшению состояния Дона. До 2030 года на эти цели планируют направить более 100 млрд рублей.

"По оценке наших органов исполнительной власти, порядка 60-65 млрд рублей из общей массы расходов должны быть реализованы на территории Ростовской области. Возможно, эта сумма увеличится, потому что сегодня идет активная работа членов правительства Ростовской области в Москве, в федеральных министерствах по определению конкретного перечня объектов, мероприятий и их сроков", - сказал Ищенко.

Председатель заксобрания добавил, что утверждение плана по оздоровлению Дона является долгожданным событием для Ростовской области. Он напомнил, что над появлением дорожной карты на протяжении нескольких лет работали органы исполнительной и представительной власти региона.

Ищенко поблагодарил за вклад в работу по принятию дорожной карты оздоровления Дона первого заместителя председателя Совета Федерации, представителя правительства Ростовской области Андрея Яцкина. "Андрей Владимирович - главный координатор этой программы на федеральном уровне, - отметил спикер. - Уверен, что теперь к решению этой задачи подключатся эксперты и ученые для того, чтобы мы получили объективный анализ в целесообразности тех или иных уже конкретных решений".

В план включены 22 инициативы. Одна из важнейших - строительство Багаевского гидроузла, который обеспечит более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах. Также продолжится реконструкция Донского магистрального канала. Кроме того, в план включены мероприятия по расчистке притоков, что сделает реку более полноводной, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов.