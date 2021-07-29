Глава администрации Ростова-на-Дону убежден, что город не нуждается в метро

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Метро в Ростове-на-Дону не нужно, потому что в городе нет необходимого пассажиропотока. Такое мнение в четверг высказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Могу однозначно сказать, что метров в Ростове не будет, метро в Ростове не нужно, - сказал Логвиненко в эфире на своей странице в Instagram. - Чем отличается метро от скоростного трамвая? Количеством перевозимых пассажиров. Сегодня такого пассажиропотока в городе нет".

В августе 2020 года власти сообщали о планах приступить к строительству "легкого метро" в первом полугодии 2023 года. В пресс-службе администрации города в четверг пояснили ТАСС, что от этого проекта решено отказаться в пользу скоростного трамвая. В отличие от существующей трамвайной сети, новый трамвай не будет иметь большого количества остановок. При этом он будет скоростным и бесшумным.

Метро в Ростове-на-Дону планировалось строить еще с 1970-х годов, однако сначала не хватило средств, потом планы были отложены в связи с распадом СССР. Во второй раз к проекту планировали вернуться после 2010 года. В администрации Ростова-на-Дону было создано управление метро, проведены предпроектные работы на разработку первой линии из девяти станций, связывающих Западный жилой массив с центром города. Стоимость проекта на тот момент оценивалась почти в 77 млрд рублей.