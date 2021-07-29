Титов назвал перебором идею о блокировке имущества бизнеса без налоговой проверки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает перебором инициативу о блокировке имущества предпринимателей в оперативном порядке и без налоговой проверки. Такое мнение он высказал в четверг ТАСС.

Как ранее сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. По данным издания, налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке. Пока это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.

"Проблема злонамеренного вывода активов, упомянутая Минфином, конечно, существует. Но блокировка имущества при первых же подозрениях налоговой, даже не дожидаясь окончания проверки, будет рушить бизнесы налево и направо", - сказал Титов.

По его мнению, в эпоху всеобщей цифровизации, "когда в руках налоговой службы оказывается все больше информации о подконтрольных субъектах, можно и нужно найти иной технический способ решения проблемы".

"То, что предлагается сейчас - что называется, явный перебор", - заключил бизнес-омбудсмен.