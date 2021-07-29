ММК предоставил ФАС исчерпывающую информацию о подходе к ценообразованию на рынке проката

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) на заседании предоставил ФАС всю информацию о подходе к ценообразованию на рынке горячекатаного проката, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. При этом рост цен на металлопрокат в России в последние месяцы обусловлен мировой конъюнктурой, пояснили в ММК.

"ММК в ходе заседания в ФАС России представил исчерпывающую информацию о подходах компании к ценообразованию на рынке горячекатаного проката. В своем выступлении представители ММК отметили, что компания работает в строгом соответствии с требованиями российского антимонопольного законодательства и содействует ФАС в установлении обстоятельств, имеющих значение для полного и всестороннего рассмотрения дела", - сообщили в компании.

При этом в силу глобализации рынка металлопродукции цены на нем формируются под действием общемировых трендов, на которые ММК не может оказывать никакого влияния, а произошедший в последние месяцы рост цен на металлопрокат в России "был обусловлен не ценовой политикой ММК, а глобальной конъюнктурой", отметили в компании.

В ММК добавили, что рынок металлопродукции имеет выраженную цикличность, и уже сейчас можно наблюдать коррекцию цен.

Ранее в пресс-службе ФАС сообщили ТАСС, что ММК вновь не предоставил пояснения антимонопольной службе по расчету текущих цен на прокат, следующее заседание по делу в отношении компании назначено на 18 августа.

О деле против металлургов

ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и "Северсталь", которые, по данным службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Проверка была проведена в связи с поступившим в ведомство заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат. По информации ведомства, рост цен на прокат шел быстрее роста стоимости сырья.

Металлурги заявили, что работают строго в рамках рыночной конкуренции и действующего законодательства, готовы к сотрудничеству с ФАС и предоставят ведомству все необходимые документы, подтверждающие соблюдение антимонопольного законодательства.

Компании также отметили, что российские цены на стальную продукцию формируются исходя из мировых тенденций, а в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется.